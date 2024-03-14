14 марта — день числа Пи! Самые интересные факты о бесконечном числе

14 марта математики и поклонники алгебры отмечают день самого известного иррационального числа — Пи. В честь знаменательной даты портал livescience.com поделился самыми интересными фактами о бесконечной десятичной дроби, которая уже сотни лет привлекает внимание ученых.

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Запоминание числа Пи

Рекорд Гиннесса по запоминанию числа Пи поставил индиец Раджвир Мина: за 10 часов он правильно зачитал 70 000 знаков после запятой. Предыдущий рекордсмен, китаец Чао Лу, запомнил 67 890 знаков. А неофициальный рекорд принадлежит пожилому инженеру Акире Харагути из Японии. В 2005 году он записал видео, на котором без ошибок зачитывает 100 000 знаков после запятой.

В честь числа Пи был создан язык

Любители литературы почтили число Пи созданием уникального языка — пилиша. Он отличается от обычного английского тем, что количество букв в каждом последующем слове предложения должно совпадать с последовательностью знаков в числе Пи.

Экспоненциальный рост

Поскольку Пи — бесконечное число, люди никогда не смогут выяснить все его знаки до единого. Но стоит отметить, что количество известных чисел выросло в экспоненциальной прогрессии. Древние вавилоняне 2 000 лет назад остановились на 3 1/8; жители древнего Китая и авторы Старого завета дошли до интеграла 3. Но постепенно мы дошли до 16 и 127 знаков, а благодаря появлению первых компьютеров (1949-1967) специалисты рассчитали уже 500 000.

Максимально известное количество знаков в числе Пи

В 2021 году команда ученых из Швейцарии использовала суперкомпьютер, чтобы побить все предыдущие рекорды по расчетам числа Пи. За 108 дней непрерывной работы машина рассчитала более 62,8 трлн знаков после запятой — предыдущим рекордом были 12 трлн.

NASA использует только первые 16 знаков числа Пи

По словам представителей NASA, космическое агентство редко использует больше 16 знаков числа Пи для точных расчетов, связанных с Солнечной системой. Например, диаметр Земли составляет примерно 12 700 километров. Если рассчитать периметр планеты при помощи первых 16 знаков и сравнить результат с расчетом на базе более подробной версии Пи, то разница будет в 300 раз меньше ширины человеческого волоса.

Открытие числа Пи

Древние вавилоняне знали о существовании числа Пи еще 4 000 лет назад. Глиняная табличка, датируемая 1900-1680 годами до нашей эры, рассчитала Пи как 3,125. А Папирус Ахмеса, знаменитый египетский математический документ, указывает значение как 3,1605. Библия Короля Якова дает примерное представление о Пи в кубитах — архаичной единице измерения длины, равной дистанции от локтя до кончика среднего пальца (примерно 46 сантиметров).

Можно ли считать число Пи нормальным

Математики до сих пор не могут сказать, можно ли включить Пи в список т.н. нормальных чисел: ими называют числа, в которых произвольные группы цифр встречаются с одинаковой частотой. Физик Петер Труеб подсчитал, что, если судить по первым 2,24 трлн знаков, частота действительно одинаковая. Но единственный способ доказать это наверняка — полностью рассчитать Пи, что невозможно.