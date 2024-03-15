Samsung назвала смартфоны, которые получат обновление One UI 6.1 в марте

Южнокорейская компания Samsung объявила о грядущем обновлении фирменной оболочки One UI 6.1 с интегрированными функциями искусственного интеллекта Galaxy AI для девяти моделей смартфонов до конца марта 2024 года. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Обновление затронет как недавно выпущенные флагманы, так и текущие модели планшетов, среди которых: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Flip5, Z Fold5 и планшеты Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra.

Среди ключевых нововведений — интегрированный искусственный интеллект Galaxy AI. Благодаря этому обновлению владельцы вышеназванных устройств получат доступ к функции поисковика Google — Circle to Search, генеративному ИИ для редактирования фотографий, функции Live Translate для мгновенного перевода звонков и Note Assist, интеллектуальному помощнику для работы с заметками.

Какие еще устройства в ближайшем времени будут обновлены до One UI 6.1 и получат поддержку Galaxy AI, не уточняется.

Galaxy AI дебютировал на смартфонах серии Samsung Galaxy S24 в январе 2024 года. Большинство функций этого ИИ-сервиса работают в России. Исключением является Live Translate, который пока что не поддерживает перевод с русского языка и на него.