Ученый обнаружил в янтаре неизвестный вид древней осы

Новый род и вид ископаемого насекомого обнаружил в образце балтийского солнечного камня из музейной коллекции сотрудник научного отдела калининградского Музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян.

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Как сообщили в музее, находку назвали Amberpoemenia kirejtshuki. В названии рода Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения", соединились английское слово "amber" (янтарь) и латинское название подсемейства - Poemeniinae. А имя kirejtshuki новый вид получил в честь выдающего российского палеоэнтомолога, знатока заключенной в янтаре фауны, Александра Георгиевича Кирейчука из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

Янтарная оса, как показали исследования, была хорошо приспособлена к условиям обитания в доисторическом лесу. Предположительно она охотилась на насекомых, которые питались древесиной янтароносных сосен, и не смогла в изменившихся условиях найти источник пищи после исчезновения "янтарных" лесов.

Кстати, недавно коллекция инклюзов Музея янтаря дала науке еще одно палеонтологическое открытие: ученые описали новый ископаемый вид долихопоидов - мух-зеленушек (Dip., Dolichopodidae). Их потомки и сегодня обитают во влажных местах и охотятся на комаров и других мелких членистоногих.

Автор открытия - доктор биологических наук Игорь Гричанов из Петербурга - обнаружил в калининградских образцах янтаря более 500 экземпляров этих хищных мушек. А новый вид он назвал Wheelerenomyia negrobovi Grichanov sp. nov. в честь российского энтомолога Олега Павловича Негробовова.