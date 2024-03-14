SpaceX запустила космический корабль Starship

В Техасе в четверг, в 16:25 мск (08:25 утра по местному времени) компания SpaceX совершила третий экспериментальный запуск гигантской ракеты Starship в космос. Об этом пишет РИА «Новости».

Ракета-носитель в лице первой разгонной ступени Super Heavy с установленным на неё кораблём Starship в качестве второй ступени стартовала с площадки SpaceX Starbase в техасском Бока-Чика.

Как сообщила компания, старт и первая фаза полета прошла идеально, все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали штатно.

Вместе с тем, через некоторое время связь с ней была утрачена, посадить её не получилось.

Напомним, что первый тестовый запуск гигантской ракеты и корабля, которые в сборе достигают длины 122 метра, состоялся 20 апреля 2023 года. Ракета поднялась на высоту 38 км и начала неконтролируемо вращаться и падать. Взрыв произошёл на высоте около 30 км. Разделение ступеней не произошло.

Второй испытательный запуск комплекса Starship состоялся 18 ноября 2023 года. Через несколько минут после запуска нижняя ступень успешно отделилась от корабля Starship, который продолжил полёт. Примерно через 9 минут после старта связь с ним была потеряна.

Второй полет в SpaceX признали успешным, так как специалистам удалось получить важные данные, необходимые для дальнейшей работы.