Starship компании SpaceX запущен в третий испытательный полет
SpaceX запустила свой корабль Starship для третьего испытательного орбитального полета в четверг, 14 марта, со звездной базы в Бока-Чика.
Starship — это многоразовая транспортная система, разработанная с целью доставки людей и полезных грузов в глубокий космос.
Два последних рейса были прекращены досрочно. За последним последовало расследование ФАУ (Федерального авиационного управления), которое выявило 63 нормативных изменения, необходимых перед новым испытанием.
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