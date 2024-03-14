Новое открытие «Джеймса Уэбба» бросило вызов представлениям о юной Вселенной

Группа астрономов обнаружила самую раннюю пару сливающихся галактик с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Это открытие способно бросить вызов современным моделям ранней Вселенной, пишет портал Interesting Engineering.

Результаты наблюдений телескопа показывают, что после Большого взрыва галактики росли быстрее, чем ожидалось. «Джеймс Уэбб» позволил астрономам увидеть массивную галактику такой, какой она была через 510 миллионов лет после Большого взрыва (около 13 миллиардов лет назад).

Когда астрономы проводили свои наблюдения, эта галактика была в десять раз массивнее, чем любая другая обнаруженная галактика ранней Вселенной, рассказал один из авторов исследования, астроном Мельбурнского университета Кит Бойетт.

Найденная галактика соткана из множества скоплений, а главное из них состоит из двух основных компонентов и длинного хвоста. Хвост показывает, как две галактики сливаются, образуя более крупное целое. Бойетт отметил, что это - самое отдаленное слияние, которое когда-либо наблюдалось.

Сливающиеся галактики включают в себя две отдельные «популяции» звезд - молодые и довольно старые.

До этого считалось, что в юной Вселенной не было массивных слившихся галактик с несколькими миллиардами звезд.

Ранее с помощью «Джеймса Уэбб» ученые нашли старейшую из известных «мертвых» галактик. Галактика, получившая название JADES-GS-z7-01-QU, перестала образовывать звезды более 13 миллиардов лет назад, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет. Астрономов озадачило это открытие: ведь в юной Вселенной было множество пыли и газа, необходимых для звездообразования. Астроном из Кембриджского университета Тобиас Лусер рассказал, что Вселенная тогда была похожа на «шведский стол, где можно съесть все, что вы можете».

Данные «Джеймса Уэбба» демонстрируют, что в галактике JADES-GS-z7-01-QU, скорее всего, произошел быстрый всплеск звездообразования, который длился 30-90 миллионов лет. Затем эти процессы внезапно прекратились за 10–20 миллионов лет до наблюдаемого момента времени. Почему - ученые пока не знают.