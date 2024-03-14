У берегов Греции обнаружили десять древних кораблей

Команда Национального греческого исследовательского фонда обследовала воды вокруг острова Касос и нашла десять затонувших кораблей. Также были обнаружены артефакты.

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Находки отнесли к нескольким историческим эпохам: доисторическому периоду (3000 г. до н.э.), классическому (460 г. до н.э.), эллинистическому (100 г. до н.э. – 100 г. н.э.), римскому (200 г. до н.э. – 300 г. н.э.) и византийскому (800-900 гг. н.э.). Отдельные изделия относились к Средневековью и османскому периодам.

Изучение акватории Касоса началось в 2019 году. В работах также принимали участие представители Министерства культуры Греции.

Дайверы погружались на глубину от 20 до 47 метров. Найденные ими суда были торговыми и перевозили грузы из Африки, Малой Азии, Италии и Испании.

Также были обнаружены ценные исторические артефакты. Среди них: испанская амфора с печатью на ручке (150-170 годы нашей эры), фляги terra sigillata римских времен, каменный якорь архаического периода и различные сосуды.

Кроме того, ученым удалось идентифицировать остатки кораблекрушения Второй мировой войны. Это деревянная лодка с металлическими элементами длиной 25-30 метров.

Ученые с помощью гидролокатора провели картографирование области. Находки зафиксировали и задокументировали посредством современных научных методов, сообщает Arkeonews.

Ранее сообщалось, что у берегов Австралии нашли судно, загадочно пропавшее 120 лет назад. Пароход лежал на глубине 160 метров.