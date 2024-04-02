Сколько воды содержится в коре Земли?

Почти три четверти поверхности Земли покрыты водой, но это далеко не весь запас влаги на планете: под земной корой скрывается не меньше воды, чем снаружи. Портал livescience.com рассказал, сколько же воды содержится под землей.

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Исследование от 2021 года, опубликованное в научном журнале Geophysical Research Letters, обнаружило, что под землей содержится больше воды, чем в ледниках и ледовых шапках. Если точнее, вода сосредоточена в почве и порах скалистой породы: по подсчетам, там хранятся 43,9 млн кубических километров воды.

Для сравнения, льды Антарктики содержат около 27 млн кубических километров воды. Гренландия — 3 млн кубических километров. А на ледники за пределами Антарктики и Гренландии приходится всего 158 000 кубических километров. Океаны Земли являются самым большим резервуаром воды на планете (1,3 млрд кубических километров), но грунтовые воды держатся на втором месте.

В 2015 году журнал Nature Geoscience опубликовал научную работу, которая утверждала, что под землей находятся примерно 22,6 млн кубических километров неглубоко залегающей грунтовой воды. Под «неглубоко залегающей» подразумевается вода, лежащая на глубине двух километров под земной корой. Однако исследование 2021 года подсчитывало грунтовые воды до 10 км под Землей.

Разница возникла из-за того, что предыдущие подсчеты залежей грунтовых вод фокусировались только на кристаллических скалах с низкой пористостью, вроде гранита. А работа от 2021 года также учитывала более пористые осадочные породы.

Так или иначе, анализ 2021-го более чем удвоил гипотетические объемы грунтовых вод: с 8,5 млн кубических километров до 20,3 млн. Новый прогноз получился почти таким же впечатляющим, как подсчеты неглубоко залегающих грунтовых вод: последние преимущественно состоят из свежей воды, использующейся для питья и ирригации посевов. А глубокие грунтовые воды, напротив, соленые, и их циркуляция по большей части отрезана от глобальных запасов воды на Земле. Причем в некоторых местах она залегает настолько глубоко, что солевой раствор может раскрыть много новой информации о прошлом планеты.