На Аляске обнаружены многочисленные следы древних гигантов

Университет Аляски в Фэрбенксе представил исследование, описывающие многочисленные окаменелые следы самых разнообразных динозавров, задокументированные в ходе многолетних экспедиций. Разнообразие видов и другие факторы указывают на то, что когда-то Аляска была цветущим и влажным регионом с умеренным климатом.

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Как сообщает Phys.org, около 100 миллионов лет назад нынешняя Аляска представляла собой влажный регион с комфортной температурой воздуха, который был приятной средой для обитания многих существ, в том числе и гигантских. На это указывают результаты исследования, проведенного международной группой ученых во главе с палеонтологом Энтони Фиорилло. Полностью исследование опубликовано в журнале Geosciences.

Оно заняло 20 лет. За это время палеонтологи посетили несколько древних формаций на Аляске. В результате были найдены следы и окаменелые останки существ, возраст которых варьируется примерно от 70 до 149 миллионов лет. Самая крупная коллекция следов, которая была найдена исследователями, была оставлена разнообразными гигантами в период от 90 до 100 миллионов лет назад.

"Что нас заинтересовало в изучении пород этого возраста, так это то, что примерно в то время, как считается, на месте нынешнего Берингова пролива появился сухопутный "мост", соединивший между собой Азию и Северную Америку, - говорит Энтони Фиорилло. - Мы хотели узнать, кто и как его использовал в те времена, каковы были тогда условия палеоклимата".

Полевые работы проводились в 2015-2017 годах и были сосредоточены в предгорьях гор Делонг вдоль реки Кукповрук, примерно в 40 километрах от Чукотского моря. В этом районе Фиорилло и его группа обнаружили около 75 ископаемых следов.

"Это место было просто безумно богато следами динозавров", - говорит Фиорилло.

Также ученые нашли множество окаменелых пней диаметром около 60 сантиметров.

"В нашей статье мы приводим анализ частоты встречаемости следов различных видов динозавров, - продолжает Фиорилло. - Интересно, что двуногие травоядные были явно самыми многочисленными обитателями этих мест. Следы двуногих травоядных составили 59 процентов от общего числа обнаруженных следов. Доля следов четвероногих травоядных составила 17 процентов, птиц - 15 процентов, хищных двуногих динозавров - 9 процентов".

Ученые обратили внимание на большое количество следов древних птиц. Это тоже указывает на то, что Аляска примерно 90 миллионов лет назад представляла собой гораздо более теплый и влажный регион, чем сейчас. Вероятно, в те времена средние глобальные температуры были значительно выше, чем сегодня.