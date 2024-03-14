Xiaomi представила сверхдешевые MiniLED-телевизоры

Xiaomi серьезно намерена перевернуть наши представления о доступной технике!

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Компания выпустила в Китае серию телевизоров MiniLED S65 и S55 по цене, от которой челюсть падает – от 35 тысяч рублей в пересчете!

А что с характеристиками? Очень даже на уровне! 144 Гц, пиковая яркость в 1200 нит, поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos – просто здорово. Диагональ можно выбрать между 55 и 65 дюймами. Внутри стоит мощный современный процессор, памяти тоже прилично.

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Что еще? Широкий цветовой охват, порты для подключения современной техники и даже возможность проекции картинки со смартфона на телевизор простым касанием.

Китайцам как всегда повезло больше, но будем надеяться, новинка доберется и до наших краев. Ведь цена – просто подарок, особенно за такой-то MiniLED!