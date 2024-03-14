В космосе выявлена формация сахарной кислоты

В рамках новаторского исследования, проведенного группой ученых из Университета Гавайев в Маноа, удалось создать глицериновую кислоту на поверхности льда, обработанного наночастицами, при экстремально низкой температуре, аналогичной космическим условиям. Это достижение, выполненное при температуре всего 10 Кельвинов, значительно продвигает наше понимание о возможном происхождении жизни как на Земле, так и за ее пределами, пишет Центральная Служба Новостей.

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Профессор Ральф И. Кайзер возглавил исследовательскую группу, в которую входили аспиранты Цзя Ван и Джошуа Х. Маркс, а также профессор Райан С. Фортенберри из Университета Миссисипи. Впервые было продемонстрировано, что формирование глицериновой кислоты возможно в условиях, подобных космическим, что открывает новые перспективы для изучения процессов, которые могли способствовать зарождению жизни.

Глицериновая кислота, играющая ключевую роль в процессе гликолиза, преобразовывая пищу в энергию для организма, была синтезирована в лаборатории астрохимии W. M. Keck Университета Гавайев в Маноа. Открытие подтвердило, что сложные химические процессы могут происходить в межзвездных ледяных условиях под воздействием галактических космических лучей.

Эта молекула открывает новые направления в области астробиологии и астрохимии, предоставляя возможности для дальнейшего изучения сложных химических процессов, которые могли бы способствовать возникновению жизни по всей Вселенной. Исследователи выражают надежду на то, что эти молекулы будут обнаружены в космосе с помощью телескопа ALMA, что откроет новые горизонты для понимания возможного происхождения жизни за пределами Земли.