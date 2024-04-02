Когда древние люди начали носить одежду?

Ранние люди эволюционировали от обезьяноподобных предков, которые спустились с деревьев, начали ходить на двух ногах и потеряли свой мех. Однако без него древние люди потеряли защиту от холода и влаги — именно так и появилась одежда. Но в какой момент это произошло? Портал livescience.com разобрался в истории.

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На этот вопрос сложно ответить, т.к. одежда не сохраняется так же хорошо, как артефакты из камня, кости и других материалов. Из-за этого ученым приходится проявлять смекалку и извлекать информацию из других источников. Например, искать следы свежевания животных, иглы для шитья, шильца и вшей.

Дело в том, что специалисты пытаются разобраться, какие эволюционные изменения могли претерпеть вши из-за потери шерстяного покрова человеком, а также появления одежды. Для контекста, вши сильно приспосабливаются к своей среде обитания; вид, приспособившийся к обитанию в человеческих волосах на голове, не выживет в волосах на лобке. Однако до того, как наши потомки потеряли свою шерсть, вши наверняка жили припеваючи.

Изучив ДНК этих паразитов ученые сделали вывод, что два типа вшей пошли разными эволюционными путями приблизительно три миллиона лет назад. Но анализ генетического кода человека показывает, что мы потеряли шерсть примерно 1,2 млн лет назад. Если сравнить эти цифры, то можно получить примерное окно времени, в которое древний человек лишился шерстяного покрова.

Другой тип вшей эволюционировал специально для жизни в человеческой одежде. Они способны выживать на разных волокнах. Изучив отделение головных вшей от тех, что живут на одежде, ученые предположили, что современный человек начал носить простые предметы одежды приблизительно 170 000 лет назад — во время предпоследнего ледникового периода.

Однако есть предположения, что гоминины начали носить одежду даже раньше. Отметины на медвежьих костях, найденные в Германии, могут свидетельствовать, что гейдельбергский человек носил медвежьи шкуры примерно 300 000 лет назад. Конечно, сами по себе отметины не являются прямым доказательством одежды, но холодная температура в регионе косвенно показывает, что шкуры могли использоваться для сохранения тепла.