Трансгенных коров научили давать молоко с инсулином

Команда ученых из Иллинойского университета Урбана-Шампейн (США) и Университета Сан-Паулу (Бразилия) вывели генетически модифицированных коров, способных давать молоко с инсулином. Это достижение сможет повысить доступность лекарств против диабета во всем мире.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от 150 до 200 миллионов человек в мире нуждаются в инсулине, но только половина получает необходимый препарат. Доступ к инсулину остается недостаточным во многих развивающихся странах. Ученые предложили необычный способ решения проблемы.

Инсулин начинает свою «жизнь» в организме в виде белка-предшественника под названием проинсулин. Затем он переходит в активную форму.

Исследователи внедрили сегмент ДНК человека, кодирующий проинсулин, в клетки десяти эмбрионов коров. Зародыши имплантировали обычным бразильским коровам. Эксперимент завершился рождением трансгенного теленка женского пола («трансгенный» означает организм с искусственно введенной ДНК неродственного вида).

ДНК была рассчитана на экспрессию только в молокопроизводящих тканях, то есть в молочной железе. Когда телочка подросла, то оказалось, что ее молоко содержит человеческий проинсулин и активный инсулин. Соотношение этих веществ составило один к трем.

Содержание инсулина и проинсулина достигало нескольких граммов на литр. Ученые предположили, что коровы молочных пород (например, голштинской), способные давать от 40 до 50 литров в день, могли бы обеспечить инсулином большое количество пациентов, сообщает Biotechnology Journal.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии вывели первых генномодифицированных змей. Для эксперимента выбрали маисовых полозов.