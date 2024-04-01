Как молнии на экзопланетах осложняют поиски внеземной жизни

Мы привыкли к грому и молнии на Земле, но что насчет других планет? Благодаря астрономам мы знаем, что на других мирах в Солнечной системе тоже встречаются разряды молнии. Журнал Popular Mechanics рассказал, почему они могут повлиять на поиски инопланетной жизни.

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Научный журнал Astronomy and Astrophysics опубликовал работу, в которой команда астробиологов изучила потенциальное влияние молний на биосигнатуры — химические признаки жизни. Результат показал, что разряды молнии могут усиливать одни сигнатуры, параллельно приглушая другие. Данный вывод одновременно и может помочь в поисках инопланетной жизни, и усложнить их.

Мы воспринимаем молнию как яркую вспышку света: обычно она происходит во время сильного ливня и возникает из-за разряда атмосферного электричества в облаках. Помимо этого, по словам авторов исследования, молния влияет на атмосферы планет — в том числе и Земли. Есть вероятность, что она даже сыграла роль в зарождении жизни на нашей планете. Астробиологи считают, что благодаря молнии появились молекулы, которые позже стали аминокислотами в наших телах.

Частота появления молний на планетах зависит от множества факторов, в том числе температуры планеты и содержания воды в атмосфере. Если молний достаточно много, то они могут значительно повлиять на химические процессы в атмосфере; этот нюанс важен для астробиологов, которые собираются искать инопланетную жизнь по следам специфических химикатов.

Среди веществ, представляющих особый интерес для биологов, числятся аммиак, метан, озон и оксид озона. На сегодняшний день наука не знает ни одного способа создания аммиака без биологических процессов, а оксид озона — типичный продукт метаболизма бактерий. Метан также часто производится живыми организмами на Земле. Озон же выступает маркером присутствия кислорода в атмосфере. Если эти химикаты найдутся на какой-то далекой планете, то есть вероятность, что на ней существует жизнь.

Научная работа показала, что молнии не способны вырабатывать эти вещества в достаточных количествах сами по себе. Иными словами, четыре химиката являются еще более достоверными признаками жизни, чем мы предполагали. Ученые также обнаружили, что молния не генерирует углекислый газ: из-за этого планету, на которой постоянно бушуют штормы, не стоит списывать со счетов как «мертвую».

Плохая новость в том, что из-за молнии засечь присутствие озона в атмосфере становится тяжелее. Для того, чтобы разряды электричества замаскировали химикат, частота молний должна всего в несколько раз превышать земную.