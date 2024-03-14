Ученые разгадали древнюю тайну скульптур на острове Пасхи

Остров Пасхи, известный также как Рапа Нуи, продолжает привлекать внимание ученых своими загадочными моаи - монолитными статуями, созданными более тысячи лет назад. Эти величественные изваяния, расположенные на одном из самых изолированных островов мира, до сих пор вызывают множество вопросов о том, как древние жители смогли их создать и переместить, передает Центральная Служба Новостей.

Современные исследования предложили объяснение тому, как статуи могли быть перемещены - при помощи веревок и группы людей, статуи ходили, раскачиваясь из стороны в сторону. Это открытие подтверждает местные легенды и выявляет удивительную инженерную проницательность древних строителей. Кроме того, на острове обнаружены таблички с нерасшифрованной письменностью ронгоронго, что добавляет еще один уровень тайны к истории Рапа Нуи.

Во Франции, рядом с деревней Карнак, расположен комплекс из более чем 3000 мегалитов, датированных неолитическим периодом. Эти древние каменные структуры, простирающиеся на километры, по-прежнему являются предметом споров среди ученых относительно их происхождения и функции.

В США, на холмах южного Огайо, находится Курган Великого Змея, уникальный по своей форме и размерам. Впервые описанный в XIX веке, курган до сих пор окутан тайной, и его истинное назначение остается неизвестным. Эти древние сооружения продолжают вызывать восхищение и интерес, служа напоминанием о сложности и загадочности древних цивилизаций.