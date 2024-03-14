На Марсе обнаружили гигантский вулкан

Ученые рассказали об открытии ранее неизвестного гигантского вулкана на Марсе. Он расположен в восточной части вулканической провинции Фарсида.

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Участок, где находится вулкан, неоднократно фотографировали космические аппараты, начиная со станции «Маринер-9» в 1971 году. Но он был настолько сильно разрушен, что его не могли идентифицировать на снимках.

Объект временно обозначили как «вулкан Ноктис». Его высоту оценили в 9022 метра, ширину – в 450 км.

Ученые пришли к выводу, что вулкан был активен в течение долгого времени. В его юго-восточной части залегают сравнительно свежие вулканические отложения, под которыми мог сохраниться ледниковый покров.

Ноктис не обладает конической формой, типичной для вулканов. Но при ближайшем рассмотрении ученые смогли найти ключевые особенности вулканических объектов, к примеру, остатки кальдеры – обрушившегося кратера, где некогда находилось озеро лавы.

Кроме того, были замечены поля вулканических отложений площадью до 5000 квадратных километров. Они представляют собой скопление низких, округлых и удлиненных, похожих на пузыри насыпей. Такие формы образовались в результате взрывного выброса пара или при выпадении горячих вулканических пород на поверхность, насыщенную водой или льдом.

Исследование вулкана позволит ученым лучше понять геологическую историю Марса. Эксперты также предположили, что в древности вокруг него могли существовать теплые водоемы, пригодные для развития жизни, сообщает Phys.org.

Ранее ученые оценили количество человеческого мусора на Марсе. На Красной планете скопилось более 7 тонн отходов.