Honor Magic 6 Pro сравнили с Magic 5 Pro: есть ли смысл доплачивать

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus выяснили, сильно ли изменился новый Honor Magic 6 Pro по сравнению с предшественником Magic 5 Pro.

Дисплей у Honor Magic 6 Pro имеет диагональ 6,8 дюйма, тогда как у Magic 5 Pro — 6,81 дюйма. Матрица в обоих случаях OLED, частота обновления — 120 Гц. Разрешение при этом немного больше у Magic 5 Pro, как и плотность пикселей. Пиковая яркость у Magic 6 Pro составляет 5000 нит, у предшественника — 1800 нит. Подробнее смотрите на изображении ниже.

На задней панели у Magic 5 Pro расположена тройная камера. Все модули имеют 50 МП. Это основная, сверхширик и телевик. Magic 6 Pro тоже имеет три камеры, но телевик у него уже на 100 МП (сверхширик и основная — на 50 МП). Также фронтальная камера у него получила разрешение 50 МП. Снимки новинка действительно делает более качественные и детальные. Ознакомиться с ними вы можете ниже.

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

Honor Magic 5 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, а Magic 6 Pro — на Snapdragon 8 Gen 3. В обоих случаях максимальный объём внутренней памяти — 512 ГБ, оперативной — 16 ГБ. С результатами тестами процессоров вы можете ознакомиться выше на изображениях.

Ёмкость аккумулятора у Magic 6 Pro стала 5600 мА*ч против 5100 у предшественника. В обоих случаях присутствует поддержка беспроводной зарядки.

Вывод

Honor Magic 6 Pro определённо стал несколько лучше, чем Honor Magic 5 Pro. Это касается не только характеристик, но и качества камеры, звука. Выбор между этими двумя смартфонами зависит от того, для чего вам нужен телефон в принципе. Если для вас важны фото или видео, то лучше приобрести Magic 6 Pro. Но если вас этот аспект не интересует, то вполне можете взять и Honor Magic 5 Pro.