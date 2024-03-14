Обновление macOS сломало USB в компьютерах Apple

Некоторые пользователи Mac после обновления до macOS 14.4 пожаловались на неработающие USB-хабы при подключении их к компьютерам, в результате чего периферийные устройства, такие как мыши, клавиатуры и мониторы, перестали распознаваться. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на жалобы пользователей.

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Технический сбой особенно затруднил работу пользователей Mac с ограниченным количеством USB-портов, поскольку для многих использование компьютера без хаба практически невозможно. Проблема наблюдается лишь у некоторых пользователей с macOS 14.4, так как устройства, работающие на предыдущей версии операционной системы, функционируют без нареканий. Проблема затрагивает широкий спектр моделей, от базовых MacBook Air до флагманских MacBook Pro.

Также отмечается, что сами периферийные устройства продолжают работать при прямом подключении к портам Mac, отказываясь подключаться через USB-хабы. Эксперты рекомендуют воздержаться от обновления до macOS 14.4, если пользователи при работе с устройством используют USB-хабы.