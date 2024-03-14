Газпромбанк предупредил о новом фейковом приложении банка в App Store

Газпромбанк предупредил о появлении в AppStore нового мошеннического приложения с символикой и логотипом, схожим с айдентикой банка. Газпромбанк уже направил соответствующее обращение в AppStore, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В последнее время участились случаи появления мошеннических приложений с символикой и логотипом, схожими с айдентикой Газпромбанка. В этот раз выявили приложение под названием "G as Pro". Оно не имеет к нам никакого отношения. Мы уже направили соответствующее обращение в AppStore", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что необходимо удалить внесенные данные и само приложение, если пользователь его уже скачал. Также стоит сменить пароль для доступа в мобильный банк в случае входа в личный кабинет фейкового приложения.

В феврале 2024 года Газпромбанк отмечал появление в App Store фейкового приложения с символикой и логотипами банка - Gaz Pro Monitor.