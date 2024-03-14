Ученые рассказали о гудящей как самолет миниатюрной рыбе

Немецкие ученые выяснили, что самцы пресноводных рыбок Danionella cerebrum издают звуки, превосходящие мощностью звук реактивного двигателя самолета. Исследование опубликовал американский научный журнал PNAS.

© Unsplash

Danionella cerebrum обитают в ручьях и небольших реках Мьянмы. Размер этих рыбок, относящихся к карпообразным, - от десяти до 13,5 миллиметра. Их объем мозга составляет всего 0,6 кубических миллиметра, что делает этот вид обладателем самого маленького мозга среди взрослых позвоночных животных.

Изучая экземпляры Danionella Cerebrum, ученые были заинтригованы необычными шумами, доносящимися из аквариумов. Как оказалось, эти мощные звуки издавали сами рыбы, несмотря на свой крохотный размер, сравнимый с ногтем взрослого человека.

Измерения показали, что самцы Danionella Cerebrum способны издавать звуки громкостью до 147 децибел (на расстоянии в один сантиметр), превосходящие человеческий болевой порог. Мощность этих звуков эквивалентна мощности звуков выстрела или взлетающего самолета. Громкость реактивного двигателя, к примеру, на расстоянии ста метров составляет 140 децибел.

В отличие от большинства рыб, которые используют для создания звуков плавательный пузырь (заполненный газом вырост пищевода), Danionella Cerebrum обладает собственным уникальным механизмом. С помощью ребер, мышц и хрящей этим рыбкам удается производить быстрые и мощные «удары», создающие звук. Когда мышца сокращается, она оказывает давление на ребро и натягивает барабанный хрящ внутри мышцы. При расслаблении хрящ ударяется о плавательный пузырь, издавая характерный звук.

По словам ученых, это открытие подчеркивает разнообразие механизмов общения и движения у различных организмов. Польза этой звуковой особенности Danionella Cerebrum пока неизвестна, но исследователи предполагают, что она может быть связана с навигацией в мутной воде или социальным взаимодействием, особенно среди самцов.