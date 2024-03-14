В Apple Vision Pro не будет поддержки русского языка

В ближайшее время компания Apple добавит в виртуальную клавиатуру Vision Pro поддержку 12 новых языков. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на обнаруженное упоминание новых языков в коде прошивки visionOS.

На данный момент клавиатура Apple Vision Pro поддерживает только американский английский язык и эмодзи. Гарнитура официально продается лишь в США, а появление новых языков указывает на скорый релиз устройства за пределами США. Согласно источнику, в гарнитуру добавят традиционный кантонский, упрощенный китайский, английский для Австралии, Канады, Японии, Сингапура и Великобритании, французский для Канады и Франции, немецкий, японский и корейский.

Вероятно, Apple выпустит Vision Pro в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Великобритании. Также устройство может поступить в продажу в Гонконге и Тайване.

Отсутствие русского языка в предстоящем обновлении указывает на то, что Apple не намерена добавлять его поддержку в Vision Pro, во всяком случае на данном этапе.

Еще во время запуска Vision Pro в США Apple заявила, что в конце этого года она представит гарнитуру еще в нескольких странах. По слухам, это произойдет в рамках конференции для разработчиков WWDC 2024, которая пройдет в июне.