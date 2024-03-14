Google добавила в Messages эффекты эмодзи-реакций

Мы уже привыкли к эмодзи-реакциям в Telegram, там же есть функция специальных анимаций во весь экран чата при использовании отдельных эмодзи. Google, видимо, взглянула на все это и решила объединить оба подхода в Messages.

© Ferra.ru

«Эффекты реакций» добавляют еще один слой «экспрессии» в ваши сообщения. Нажмите на любое сообщение (SMS или RCS) и выберите популярный эмодзи, например большой палец вверх, сердечко или даже кучу какашек, и увидите анимацию.

© 9to5Google

В настоящее время функция поддерживается десять эмодзи: палец вверх, смеющееся лицо со слезами, удивленное лицо, злое лицо, куча какашек и т. д.

Хотя пользователям нравится новая функция, некоторые выразили желание получить индивидуальный контроль над «эффектами» — в настоящее время нет возможности полностью отключить их.