iOS-устройства оказались безопаснее Android

Спор о том, какая операционная система (ОС) - iOS или Android - лучше, длится много лет. Выбор устройства усложняется статистикой: согласно данным Exploding Topics за 2023 год, iOS лидирует в Японии (68,86%) и Канаде (60,31%), а Android - в Индии (95,16%) и Бразилии (81,45%).

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Одним из преимуществ iOS является наличие "большой семьи", заявили в Роскачестве. К примеру, можно принять звонок на iPhone одним касанием с MacBook или применить смартфон для вставки эскизов в документы ноутбука.

Еще один плюс - это качественная видеосъемка. Смартфон, в частности, отличается плавными переходами между объективами и поддержкой съемки видео в формате RAW.

Что касается Android, то его главное преимущество - возможность разработчикам бесплатно скачивать и модифицировать систему. Например, OnePlus и Samsung уже используют ОС для создания своих "оболочек".

Камеры этой ОС обладают первоклассными возможностями масштабирования и HDR, а разработчики часто добавляют премиум-функции по доступной цене. Также в Роскачестве уверены, что любой продукт на Android предоставляет пользователю более гибкие настройки интерфейса, чем iPhone.

По защищенности iOS и Android похожи, но последняя уступает конкуренту в первую очередь в связи с обилием кастомных сборок

"Смартфоны на Android подойдут для тех, кто ищет больше функций и разнообразия. iPhone станет оптимальным выбором для тех, кто ищет более простой и интуитивный гаджет", - отметил основатель сервиса "Бери заряд!" Кирилл Кулаков.

Говоря о безопасности, в F.A.C.C.T. рассказали, что iOS и Android имеют сравнимые характеристики, но последняя несколько уступает своему конкуренту в первую очередь в связи с обилием кастомных сборок.

"Google не всегда может своевременно выявить новые приложения в ее фирменном магазине, которые содержат нежелательный функционал, к примеру, шпионский", - объяснили специалисты.

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов связал это с тем, что пользователей этой ОС больше, и, соответственно, злоумышленники могут охватить много потенциальных жертв.

При этом обе системы находятся примерно на одном уровне с точки зрения кибербезопасности.

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"iOS изначально проектировалась так, чтобы важные для безопасности функции не были доступны сторонним приложениям. Похожим образом стали действовать в Google", - подчеркнул эксперт.