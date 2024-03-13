В Конгрессе США поддержали законопроект о запрете TikTok

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о потенциальном запрете социальной сети TikTok в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Отмечается, что за поддержку законопроекта проголосовало 352 члена нижней палаты Конгресса, еще 65 высказались против. Согласно тексту законопроекта, его авторы собираются разорвать любые связи между TikTok и структурами, которые находящятся под контролем у властей Китая. К такой структуре авторы инициативы отнесли и компанию ByteDance, которая является владельцем социальной сети.

Если законопроект вступит в силу, у ByteDance будет шесть месяцев на продажу социальной сети, либо TikTok будет запрещен на территории США. При этом в Конгрессе не исключили, что подобные меры могут быть приняты и для других платформ «под контролем противника».

Ранее в TikTok отреагировали на возможный запрет в США.