ИИ позволил обнаружить скрытое разнообразие динозавров

Ученые обнаружили удивительный уровень разнообразия плотоядных динозавров в знаменитых слоях Кем-Кем в Марокко, используя новый подход, сочетающий классические методы с машинным обучением.

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Международная группа палеонтологов использовала сочетание традиционного филогенетического анализа, дискриминантного анализа и машинного обучения для анализа зубов — наиболее богатых окаменелостей из слоев Кем-Кем. Этот инновационный подход позволил обнаружить ранее неизвестный вид теропод (плотоядных динозавров) в этом регионе.

Сохранившиеся останки динозавров в слое Кем-Кем состоят в основном из зубов, что затрудняет их идентификацию. В то время как были обнаружены узнаваемые зубы таких известных динозавров, как спинозавр и кархародонтозавр, зубы, ранее относимые к роду Velociraptor, оставались загадкой.

Данное исследование открывает путь для дальнейших поисков с использованием этого комбинированного подхода, особенно для обнаружения длинношеих динозавров — редкости в слоях Кем-Кем.