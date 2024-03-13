Астрофотограф снял «спираль SpaceX» над Арктикой

Фотограф Шан Ян запечатлел массивный вихрь белого света в небе, который получил название «спираль SpaceX», над Арктикой. Снимком поделился LiveScience.

© Shang Yang

По данным портала, массивный вихрь ярко-белого света возник в ночном небе над Арктикой на прошлой неделе и на какое-то время затмил полярное сияние. Данное явление было вызвано светящимся облаком замершего топлива, которое сбросила в космос ракета SpaceX, выведшая более 50 спутников на низкую околоземную орбиту.

«После развертывания полезной нагрузки вторая ступень ракеты, которая уже отделилась от многоразового ускорителя первой ступени носителя, начала сходить с орбиты, а затем сгорела в атмосфере над Баренцевым морем в Арктике. Во время этого маневра вращающаяся ракета сбросила в космос оставшееся топливо, которое затем замерзло в крошечные кристаллы, которые растеклись по спирали и отразили солнечный свет на Землю», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что данное явление можно наблюдать не после каждого запуска ракеты, поскольку на его видимость оказывают влияние скорость вращения ракеты-носителя, время суток и ориентация ракеты по отношению к Земле и Солнцу. Несмотря на это среди астрономов оно уже получило название «спираль SpaceX». Более того они полагают, что в будущем явление станет более распространенным по мере увеличения количества запусков ракет.

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Но и в этот раз фотографу Шану Янгу удалось запечатлеть его. Снимки были сделаны недалеко от города Акюрейри в Исландии около часа ночи по местному времени 5 марта. В общей сложности, по словам фотографа, явление продлилось около десяти минут, а затем рассеялось.

Также «спираль SpaceX» была заснята во время прямой трансляции полярного сияния в Исландии и запечатлена в Финляндии и Норвегии, где она имела синий цвет.