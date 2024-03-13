«Странную» доисторическую птицу назвали в честь натуралиста Аттенборо

В Китае обнаружили первый из известных вид доисторической птицы, которая не имела зубов, ее назвали Imparavis attenboroughi — в честь известного натуралиста Дэвида Аттенборо. Соответствующее исследование появилось на сайте ScienceDirect.

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Отмечается, что скелет нового вида птицы был обнаружен случайно охотником-любителем на северо-востоке Китая. Главная его уникальность заключалась в отсутствии зубов и костном отростке в плечевой кости. Таким образом Imparavis была отнесена к вымершей группе птиц — «противоположным птицам», которых так назвали за «противоположную» современным птицам анатомию плечевых суставов.

«До данной находки было известно, что беззубость у этой группы птиц возникла около 70 миллионов лет назад. В случае с Imparavis оказывается, что это произошло почти на 48 миллионов лет раньше. Сегодня у всех птиц отсутствуют зубы. Но в мезозое зубчатые рты были нормой. Если бы вы увидели кого-то без зубов, это был бы чудак — и именно таким был Imparavis», — сказал соавтор исследования Алекс Кларк.

Также ученые выяснили, что новый вид птицы не обладал желудком, который бы мог помогать расщеплять пищу при отсутствии зубов. Таким образом авторам исследования пока не удалось понять специфику образа жизни и метод пищеварения Imparavis. Кроме того загадкой для ученых остается факт вымирания этой группы птиц вместе с динозаврами, тогда как прямые предки современных птиц тогда смогли выжить.