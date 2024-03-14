Представлен защищенный смартфон Ulefone Power Armor 16S

Компания Ulefone анонсировала свой новый защищённый смартфон Ulefone Power Armor 16S. Устройство не только очень прочное, но и имеет большой аккумулятор и громкий динамик на задней панели.

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Особенности

Что касается прочности, Ulefone Power Armor 16S сертифицирован по стандарту IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Таким образом, смартфон не только устойчив к воде и пыли, но и способен выдержать падение с высоты. Гаджет также устойчив к экстремальным температурам.

© MobiDevices

Ещё одна примечательная особенность Ulefone Power Armor 16S – большой динамик (диаметр – 36 мм), расположенный на тыльной стороне. Мощность динамика составляет 3,5 Вт, а громкость – до 122 дБ. Звук качества HiFi. Кроме того, в смартфон встроен фонарик яркостью 126 люмен.

Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 9600 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 18 Вт и беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Зарядное устройство поставляется в комплекте с телефоном.

Ulefone Power Armor 16S оснащён 5,93-дюймовым экраном с разрешением 720×1440 пикселей (270 ppi), процессор Unisoc T616, 8 ГБ ОЗУ (плюс 8 ГБ виртуальной памяти) и 128 ГБ ПЗУ. На задней стороне имеется двойная основная камера на 50 + 2 Мп. Спереди установлена фронтальная камера на 8 Мп.

Также стоит отметить наличие NFC, дактилоскопического сканера, встроенного в клавишу питания, разблокировки по лицу, поддержку GPS и набор полезных инструментов, включая компас, фонарик и прочее. В качестве ОС используется Android 13.

Сроки выхода, цена

Продажи Ulefone Power Armor 16S стартуют с 17 марта в официальном магазине Ulefone на AliExpress. До 27 марта цена устройства составляет $130. После этого, стоимость гаджета составит $250.