Цикады производят нехарактерные для насекомых струи мочи

Исследователи из Перу и Сингапура выяснили, что цикады производят высокоскоростные струи мочи, что нехарактерно для насекомых. Об этом сообщает Smithsonianmag.

Как сообщает источник, крупные животные обычно справляют нужду, выбрасывая из себя струи мочи. В свою очередь, насекомые выделяют продукты жизнедеятельности небольшими каплями. В новом исследовании говорится, что цикады могут являться исключением из этого правила — их метод мочеиспускания характерен для крупных животных. Более того — наблюдения за цикадами показали, что эти насекомые выбрасывают самые «мощные» струи мочи (по соотношению к размеру тела) из всех животных, за которыми наблюдали ученые.

«(Мочеиспускание цикад — прим. ред.) находится в совершенно уникальной области гидродинамики, где и инерция, и капиллярные силы одновременно играют значительную роль по отношению к силе тяжести», — прокомментировал открытие инженер Корнелльского университета Сунхван Юнг.

Исследователи полагают, что подобные открытия могут иметь практическое применение — например, для создания насадок, роботов или даже способа борьбы с запотеванием очков.

«Исследуя эти процессы, мы можем обнаружить удивительные адаптации и получить представление о том, как животные взаимодействуют с окружающей средой. Это также напоминание о том, что нам еще так много предстоит узнать о мире природы, даже в самых неожиданных местах, таких как моча цикад», — добавила исследователь робототехники из Гарвардского университета и соавтор исследования Элио Чаллита.

Ранее ученые объяснили пугающие звуки в финской пещере «Церковь дьявола».

https://news.rambler.ru/tech/52416266-uchenye-obyasnili-pugayuschie-zvuki-v-finskoy-peschere-tserkov-dyavola/