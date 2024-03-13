iPhone 15 начали производить в Бразилии

Журналисты издания 9to5Mac сообщили, что компания Apple начала собирать iPhone 15 в Бразилии. Завод находится в Сан-Паулу и называется Foxconn Brazil.

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Хоть Apple пока официально не объявила об этом, однако при покупке смартфона в официальном интернет-магазине страны отображается идентификатор BR/A — он указывает на то, что девайс был произведён на территории Бразилии. До этого iPhone 15 создавался только на заводах в Китае и Индии.

Стоит отметить, что в стране пока налажено производство только базовой модели, в то время как iPhone 15 Plus, Pro и Pro Max до сих пор импортируются. Отмечается, что это позволило компании снизить стоимость устройства в Бразилии.

Если раньше стандартный iPhone 15 на 128 Гб продавался на местном рынке по цене в $1460, то сейчас в ряде розничных магазинов подешевел до $1080.