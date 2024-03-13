Ученые опровергли теорию Дарвина о превосходстве самцов млекопитающих в размерах

Самцы большинства видов млекопитающих меньше в размерах, чем самки, разница зависит от конкуренции за противоположный пол и частоты воспроизводства потомства. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

До сих пор самым популярным мнением оставалось то, что самцы млекопитающих превосходят по размеру самок. Данную идею в книге «Происхождение человека» выдвинул еще в 1871 году Чарльз Дарвин.

При этом в новом исследовании ученые из Нью-Йоркского и Принстонского университетов смогли опровергнуть эту теорию. В своей работе они изучили информацию о массе тела самцов и самок 429 видов млекопитающих и выяснили, что в большинстве случаев самцы меньше самок.

Статистически в 39% случаев особи разного пола оказались одинаковыми по размеру. В частности, это относится к лемурам, золотистым кротам, лошадям и зебрам. Еще в 16% ученые фиксировали более крупных самок, в том числе таким примером стали трубконосы.

Случаи же, где самцы превышали по размеру самок, составили 45%. Данное правило верно для «более харизматичных видов», таких как приматы и плотоядные.

Ученые считают, что разница в массе тела у млекопитающих зависит от того, насколько у вида сильна конкуренция за противоположный пол и как часто на свет появляется потомство.

Авторы исследования подчеркнули, что в своей работе они охватили только пять процентов всех существующих сегодня видом млекопитающих. Несмотря на это, по их мнению, полученные данные важны, поскольку до сих пор этой теме не уделяли должного внимания.