Как настроить Android-смартфон для пожилого человека: полезные советы

Пожилым людям зачастую тяжело пользоваться современными Android-смартфонами, но хорошая новость в том, что систему всегда можно настроить для максимальной простоты и доступности. Портал makeuseof.com поделился советами о том, как приспособить смартфон для пожилого человека.

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Увеличьте размер клавиатуры

Чем больше экранная клавиатура, тем проще пожилым людям с плохим зрением будет набирать текст. Порядок шагов по настройке может немного различаться в зависимости от бренда вашего смартфона и версии Android, но, в целом, все делается примерно следующим образом.

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Персонализация» или «Экран». Найдите вкладку «Размер шрифта» — она может называться немного по-разному.

Поменяйте размер на тот, что вам нужен.

Почистите мобильник от ненужных приложений

На большинство Android-смартфонов по умолчанию установлено много не очень нужных приложений, в которых пожилой человек может запутаться. Чтобы не оставлять в системе лишнего мусора, рекомендуем удалить его.

Отключите навигацию жестами

Навигация жестами — полезная функция, но пожилым пользователям она может показаться не очень интуитивной. А раз так, то проще сразу переключиться на классическую трехкнопочную навигацию с треугольником, квадратом и кнопкой «Домой».

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Доступность». На некоторых брендах вам нужны параметры во вкладке «Тип навигации» или «Навигация в системе».

Выберите классический трехкнопочный стиль навигации.

Настройте виджеты для быстрых звонков

Виджеты для быстрых звонков на домашнем экране помогут сэкономить время: вашим бабушкам и дедушкам не придется лазать по телефонной книге и прочим меню, чтобы найти нужный контакт.