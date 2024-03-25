Как настроить Android-смартфон для пожилого человека: полезные советы
Пожилым людям зачастую тяжело пользоваться современными Android-смартфонами, но хорошая новость в том, что систему всегда можно настроить для максимальной простоты и доступности. Портал makeuseof.com поделился советами о том, как приспособить смартфон для пожилого человека.
Увеличьте размер клавиатуры
Чем больше экранная клавиатура, тем проще пожилым людям с плохим зрением будет набирать текст. Порядок шагов по настройке может немного различаться в зависимости от бренда вашего смартфона и версии Android, но, в целом, все делается примерно следующим образом.
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в меню «Персонализация» или «Экран». Найдите вкладку «Размер шрифта» — она может называться немного по-разному.
- Поменяйте размер на тот, что вам нужен.
Почистите мобильник от ненужных приложений
На большинство Android-смартфонов по умолчанию установлено много не очень нужных приложений, в которых пожилой человек может запутаться. Чтобы не оставлять в системе лишнего мусора, рекомендуем удалить его.
Отключите навигацию жестами
Навигация жестами — полезная функция, но пожилым пользователям она может показаться не очень интуитивной. А раз так, то проще сразу переключиться на классическую трехкнопочную навигацию с треугольником, квадратом и кнопкой «Домой».
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в меню «Доступность». На некоторых брендах вам нужны параметры во вкладке «Тип навигации» или «Навигация в системе».
- Выберите классический трехкнопочный стиль навигации.
Настройте виджеты для быстрых звонков
Виджеты для быстрых звонков на домашнем экране помогут сэкономить время: вашим бабушкам и дедушкам не придется лазать по телефонной книге и прочим меню, чтобы найти нужный контакт.
- Нажмите на пустое место на домашнем экране, пока не появится меню персонализации.
- Выберите опцию «Виджеты».
- Найдите виджет контактов и выберите нужный телефон из списка.
- После этого на домашнем экране появится ярлык для быстрого вызова контакта.