Какие астрономические события увидят москвичи в марте

Март выдался богатым на астрономические события. Например, 20-го числа наступит день весеннего равноденствия. Кроме того, в этом месяце произойдет первое в 2024 году лунное затмение. Также на небе можно будет наблюдать разные созвездия. Рассказываем подробности.

© Москва 24

Астрономия весны

Одно из главных астрономических событий месяца – весеннее равноденствие – случится 20 марта в 06:06 по московскому времени. В тот момент Солнце, которое подбиралось все ближе к небесному экватору, наконец его пересечет. Это событие даст старт астрономической весне в Северном полушарии Земли. В свою очередь, в Южном наступит осень.

После весеннего равноденствия светлое время суток для жителей Северного полушария начнет постепенно увеличиваться. При этом продолжительность ночи уменьшится.

Из сообщения на сайте Московского планетария:

"Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается: от 10 часов 43 минут в начале марта до 13 часов 02 минут в конце месяца на широте Москвы".

Еще одно интересное событие произойдет 25 марта. На эту дату выпало первое в новом году лунное затмение. Второе произойдет уже осенью, 18 сентября. Что касается 25 марта, то Луна с 07:53 до 12:32 по столичному времени пройдет через полутень Земли. Именно поэтому такое явление называется полутеневым лунным затмением. В сумме оно будет длиться 4 часа 39 минут.

"В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением и на профессиональных фотографиях", – объяснили в Московском планетарии.

Кроме того, при условии ясной погоды на мартовском небе можно будет наблюдать ряд созвездий. К ним, в частности, относятся Телец, Орион и Большой Пес. Также на протяжении всего месяца на небе будет виден Юпитер.

Кто увидит затмение?

На территории России увидеть полутеневое лунное затмение нельзя. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.

Дело в том, что Луна максимально погрузится в полутень Земли в 10:13 по московскому времени. К этому моменту она успеет взойти только на Чукотском полуострове, где тоже особо ничего разглядеть не получится. Только потемнение южного края лунного диска.

Зато москвичи смогут наблюдать созвездие Большого Пса, Ориона и Тельца.

Владимир Сурдин, астроном

"Их можно увидеть особенно в дни, когда высокое атмосферное давление, ясное небо. Наблюдать получится и в самой столице, но лучше за городом".

Кроме того, будет виден Юпитер. По словам эксперта, он показывается сразу после захода Солнца. Эту планету тоже можно наблюдать в городе, своей яркостью она перебивает освещение.

"В начале вечера виден на юго-западе, а после, до девяти вечера – на западе", – объяснил Сурдин.

Для наблюдения за созвездиями и планетой не нужно никаких специальных приспособлений, заключил астроном.