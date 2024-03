Ученые выявили разделение жирафов на четыре эволюционные линии

Международная группа исследователей разработала модель, определяющую современное разнообразие жирафов. Оказалось, что эти животные образуют четыре разные, но не изолированные друг от друга эволюционные линии. Некоторые из гипотетических видов — гибриды других линий жирафов. По словам ученых, генетическое разнообразие жирафов подчеркивает важность их защиты во всех ареалах. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

© InScience

Жирафы и их биологическое строение — яркий пример того, чего может достичь адаптивная эволюция. В последние годы ученые высказывают предположение о том, что вместо одного вида Giraffa camelopardalis может существовать не меньше четырех разных видов. Подтверждение этой гипотезы повлияет на природоохранные работы: как правило, они сосредоточены на отдельных видах животных, за которыми закреплены индивидуальные инструкции по сохранению и контролю популяции. Признание четырех, а не одного вида жирафов повлечет за собой больше затрат на их сохранение и повысит уязвимость животных к вымиранию.

Международная группа ученых решила выяснить, действительно ли жирафы принадлежат к разным генетическим линиям. Для этого они проанализировали геном 90 диких жирафов из 29 мест их обитания и разработали модель, которая анализирует эволюционные процессы животных. Оказалось, что жирафы образуют четыре разные, но не изолированные друг от друга эволюционные линии: северный нубийский жираф (Giraffa c. camelopardalis), сетчатый жираф (G. c. reticulata), масайский жираф (G. c. tippelskirchi) и южноафриканский жираф (G. c. giraffa). Некоторые из них — гибриды других линий. Например, сетчатый жираф является смесью северного и южного.

Команда обнаружила, что в ходе эволюции генетические линии жирафов постоянно пересекались между собой. Поэтому их генеалогическая история напоминает скорее сеть, чем дерево. Пока биологи не сходятся в том, как определить стадию, на которой две популяции различаются достаточно для того, чтобы принадлежать к разным видам.

«Наши результаты затрагивают очень деликатный вопрос в биологии, а именно то, что в ней нет общепринятой концепции вида. Из-за этого очень трудно определить, сколько видов существует внутри группы. Мы показываем нечто более осязаемое, что до сих пор упускалось из виду в эволюционных исследованиях на жирафах, а именно то, что линии жирафов имели обширный поток генов среди них. Вместо того чтобы решать, сколько существует видов жирафов, мы подчеркиваем, что поток генов происходил довольно свободно даже среди самых генетически дифференцированных линий», — рассказал Расмус Хеллер, старший автор исследования из Копенгагенского университета.

По словам ученых, разные линии даже одного вида жирафа заслуживают широкой защиты во всех частях ареала. В будущем команда планирует продолжить исследования генетического разнообразия жирафов.