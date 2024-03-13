СМИ: WhatsApp запретил снимать скриншоты профиля

Портал Android Police рассказал, что в марте 2024 года мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) начал блокировать возможность делать скриншоты фотографий, которые пользователи размещают в своих профилях.

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В последние годы WhatsApp предпринял несколько шагов, касающихся конфиденциальности пользователей. Ранее в мессенджере появилась функция исчезающих сообщений. Пользователи мессенджера могут задать срок, через который новые сообщения исчезнут из чата (24 часа, семь дней или 90 дней).

Как отмечает Android Police, в целях конфиденциальности в WhatsApp также решили внедрить блокировку снимков экрана для фото в профилях.

Впервые СМИ сообщили о таких планах мессенджера в феврале 2024 года.

О внедрении этой функции еще не было объявлено официально, но, «похоже, она широко тестируется», отмечает Android Police. Автор портала рассказал, что его знакомый не смог сделать снимок экрана с изображением своих WhatsApp-контактов в последней стабильной версии приложения. Мессенджер показывает ошибку и дает объяснение, что скриншот нельзя сделать из-за ограничений приложения.

Автор попробовал сделать аналогичный снимок экрана на своем Pixel 8 Pro с бета-версией WhatsApp для Android v2.24.6.15, но изображение оказалось пустым.