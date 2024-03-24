Как найти потерявшийся Android-смартфон: инструкция

В большинстве случаев отследить потерянный Android-смартфон не трудно — по крайней мере, если вы заранее были готовы к этому. Портал makeuseof.com рассказал, как найти потерявшийся телефон несколькими способами.

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Как найти потерянный смартфон через сервис «Найти устройство»

Откройте страницу «Найти устройство» в веб-браузере.

Войдите в учетную запись Google, привязанную к смартфону.

На экране появится карта и список устройств: нажмите на ваш смартфон.

После этого вам будут доступны три опции. «Прозвонить» заставляет смартфон воспроизвести громкий рингтон, чтобы вы могли найти устройство по звуку: полезно, если оно потерялось где-то в квартире или доме. «Заблокировать устройство» понадобится в случае кражи — сервис выведет смартфон из вашего аккаунта Google и заблокирует экран, чтобы не дать злоумышленникам получить доступ к информации.

Наконец, последняя опция — самая радикальная. «Очистить устройство» полностью форматирует смартфон: от файлов на встроенном накопителе до активных аккаунтов. Для подтверждения этого действия вам понадобится еще раз ввести пароль учетной записи. Кроме того, после форматирования вы больше не сможете отслеживать местоположение телефона.

Сервисом «Найти устройство» можно воспользоваться и без компьютера: его по умолчанию поддерживают все мобильники и планшеты на базе Android. Шаги и опции будут теми же самыми.

Как найти потерянный смартфон Samsung

Смартфоны Samsung обладают собственным аналогом сервиса «Найти устройство» — SmartThings Find. Но для того, чтобы воспользоваться им, вы должны войти на телефоне в учетную запись Samsung.