Представлен ИИ, заменяющий инженера-программиста

Специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) представили нейросеть, способную самостоятельно осуществлять полный цикл разработки программного обеспечения (ПО). Речь идет о проекте Devin, сообщает 3Dnews.ru.

© Unsplash

Нейросеть была создана молодой американской компанией Cognition. Уточняется, что новая разработка — не примитивный основанный на искусственном интеллекте помощник в написании кода, а полноценный инженер-программист. Он способен выполнять поставленные задачи на уровне человека.

Нейросеть может быстро осваивать незнакомые инструменты, просто читая документацию, создавать и развертывать полнофункциональные веб-приложения, выявлять, исправлять и отлаживать проблемы в коде.

Так, Devin будет выступать полноценным участником проектов. Кроме того, как отмечается, нейросеть производит установку и настройку больших языковых моделей на основе инструкций из исследовательских репозиториев.

Ранее сообщалось, что Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта.