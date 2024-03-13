Искусственный интеллект в 2025 году будет умнее любого отдельного человека. Такой прогноз дал американский предприниматель Илон Маск. Вечерняя Москва

Комментируя слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла о том, что в 2029 году ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта, он добавил, что через пять лет ИИ превзойдет всех землян вместе взятых. NSN.FM

В ноябре 2023 года Маск выразил опасение тем, с какой скоростью развиваются технологии ИИ. Он считал ИИ потенциальной угрозой существованию человечества. Маск сравнил стремительно развивающуюся технологию с "обоюдоострым мечом", который можно использовать как во вред, так и во благо. ТАСС