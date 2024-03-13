В Индийском океане нашли коралловую «супермагистраль»

Коралловые рифы на Сейшельских островах оказались тесно связаны между собой, несмотря на разделяющие их огромные расстояния. Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) пришли к такому выводу, проведя генетический анализ и океанографическое моделирование.

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Исследование показало, что сеть океанских течений рассеивает значительное количество личинок кораллов между отдаленными островами, действуя как коралловая «супермагистраль». Именно запас личинок является ключевым фактором восстановления коралловых рифов.

Ученые собрали образцы кораллов с 19 разных участков рифов. Анализ выявил признаки недавнего генетического обмена между всеми областями. Это позволило предположить, что личинки кораллов часто мигрируют между различными популяциями. Исследователи также идентифицировали новый вид каменистого коралла Porites lutea.

Компьютерное моделирование помогло ученым визуализировать пути расселения личинок кораллов по океану. Так, кораллы с отдаленного атолла Альдабра следовали на запад к восточному побережью Африки через Восточноафриканское прибрежное течение. Затем они мигрировали на север. Некоторые из них могли достичь Южного экваториального встречного течения, способного доставить их обратно к Сейшельским островам.

Ученые подчеркнули, что потепление, связанное с явлением Эль-Ниньо, губит коралловые рифы во всем Индийском океане. Новое исследование показало, какие рифы будут иметь решающее значение для восстановления кораллов. Благодаря ему специалисты смогут сделать более точные прогнозы и спланировать меры по защите этих морских организмов, сообщает Scientific Reports.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа. Сильнее всего пострадали кораллы на мелководье.