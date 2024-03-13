Глава Минцифры: в России не блокируют иностранные ИИ-сервисы

На пленарной сессии, посвященной Дню искусственного интеллекта на международной выставке-форуме «Россия», министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подчеркнул открытость России к международному сотрудничеству в области ИИ. Он заявил, что российское правительство не препятствует доступу к зарубежным ресурсам, специализирующимся на технологиях искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Мы не блокируем зарубежные сайты, связанные с ИИ», — заявил министр.

Популярнейшие в мире чат-боты со встроенным искусственным интеллектом, среди которых ChatGPT от OpenAI, Copilot от Microsoft и Gemini (ранее Bard) от Google, не работают на территории России. Причем запреты на использование этих сервисов исходят от самих разработчиков.

Например, при открытии ИИ-сервиса Google появляется сообщение: «Gemini пока не поддерживается в вашей стране. Мы сообщим, когда это изменится». Чат-бот заработал для всех желающих еще в мае 2023 года. С тех пор сервис так и не получил официальную поддержку на территории России. При этом чат-бот понимает русский язык и может на нем отвечать. Аналогичным образом отказываются работать и многие другие популярные сервисы.