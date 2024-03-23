Как правильно снимать пейзажи на iPhone

iPhone — надежный товарищ любого фотографа, от любителя до опытного профи. Но для съемки хороших фото недостаточно наметанного глаза: нужно знать о нескольких технических мелочах. Портал slashgear.com поделился советами о том, как снимать пейзажи на камеру iPhone.

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Пользуйтесь сеткой и уровнем для прямого горизонта

Один из самых важных элементов хорошего пейзажа — правильно поставленный, прямой горизонт. Камера iPhone обладает композиционными инструментами, которые помогут в этом деле. Отдельно отметим сетку, которая позволяет составить композицию фото, и уровень — он проверит, под каким углом наклонен смартфон. Оба инструмента включаются в настройках камеры.

Подбор подходящей выдержки

Ручная настройка выдержки — залог яркой фотографии, особенно если вы снимаете пейзаж с высоким контрастом. Например, сочетание хорошо освещенной области и темных теней. iPhone автоматически уравнивает светлые и темные секции фото, поэтому подбирать выдержку предстоит на глаз. Для того, чтобы изменить параметр, нажмите на экран смартфона при включенной камере: после этого появится ползунок, позволяющий менять выдержку.

Приближение камеры

Пейзажи чаще всего снимаются широкими планами, поэтому переключение на сверхширокоугольный объектив — не самая плохая идея. Но вы можете сделать угол обзора камеры еще выше в режиме панорамы. Держите смартфон в вертикальном положении, чтобы захватить как можно больше деталей сверху и снизу. Помимо этого, помните, что зум также позволяет найти интересные композиции.

Пейзажные фотографии в портретном режиме

Попробуйте сделать фото какого-либо пейзажа в портретном режиме, перевернув смартфон вертикально. Перемена композиции может придать виду совсем другое настроение: благодаря вертикальной съемке на фотографии можно запечатлеть больше неба, дополнив пейзаж на земле. К тому же, подобным образом вы создадите контраст между небом и объектами на земле.

Не бойтесь ретушировать фотографии

Некоторые пуритане категорически против любой ретуши фотографий: якобы цифровое редактирование «портит» чистоту оригинального снимка. Но ретушь существует еще со времен пленочных фотоаппаратов, и в ней нет ничего плохого. Не стесняйтесь менять яркость, контраст, насыщенность цветов и теней на изображении. Здесь главное — не переборщить. Кроме того, помните: даже запредельно хорошая ретушь не спасет плохую композицию.