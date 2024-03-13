Треть россиян могут отказаться от смартфона лишь на несколько часов

Значительная часть российских пользователей интернета (57%) испытывает усталость от постоянного использования гаджетов. Каждый десятый опрошенный не может представить жизнь без смартфона, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru.

Для облегчения технологической усталости опрошенные предпочитают общение с близкими и выполнение домашних задач, что стало самым популярным методом у 21% респондентов. Хобби и чтение книг также помогают 17% и 15% участников опроса соответственно.

Отмечается, что только треть участников (31%) осведомлены о концепции цифрового детокса, несмотря на то, что каждый второй (53%) уверен в отсутствии зависимости от смартфона и способности провести день без его использования. В то же время 37% опрошенных признались, что могут отказаться от смартфона лишь на несколько часов.

Анализ предпочтений в использовании гаджетов показал, что игровые приставки являются наименее необходимыми устройствами для 18% респондентов. Умные часы, планшеты и наушники также входят в список технологий, от которых 16% россиян готовы отказаться на неделю. Телевизоры и компьютеры оказались более значимыми — о готовности расстаться с ними заявили 14% и 12% участников соответственно.

Для снижения визуальной нагрузки от смартфонов большинство пользователей (44%) предпочитают уменьшать яркость экрана, в то время как 30% активируют темную тему. Специальный режим работы экрана, который снижает интенсивность синего света, используют 22% респондентов. Ограничение использования приложений является менее популярной мерой — ею пользуются лишь 3% участников исследования.