Google оштрафовали в России на несколько миллионов рублей

Суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что Google получил взыскание за то, что отказался ограничивать доступ к ролику на видеохостинге YouTube, содержащему запрещенный контент.

О каком именно видео идет речь, не уточняется.

Компания уже получала подобные штрафы от российских судов. В декабре 2023 года Google также оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление видео на YouTube, содержащее недостоверные сведения о спецоперации на Украине.