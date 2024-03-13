Сбер представил юридического ИИ-помощника

Сбер разработал умного юридического помощника GigaLegal на базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия».

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Как отмечается, умный помощник пригодится сотрудникам юридических департаментов, менеджерам по закупкам, риэлторам и другим специалистам, которые работают с большим количеством юридических запросов.

Для создания сервиса и внедрения возможностей LLM команда GigaLegal использовала GigaChat API — программный интерфейс для интеграции GigaChat в сторонние приложения и бизнес-продукты. Решение построено с использованием модели GigaChat Pro.