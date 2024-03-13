Космическая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась сразу после запуска в префектуре Вакаяма. Об этом сообщает Mainichi.

Ракета длиной почти 18 м должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над землей. Сам запуск планировался еще на 9 марта, однако в последний момент его отложили из-за появления судна в акватории, объявленной зоной повышенной опасности.

Взрыв произошел спустя несколько секунд после запуска, в воздухе. Причины инцидента пока неизвестны.

Издание отмечает, что для Японии это стало первым случаем, когда частная компания попыталась вывести спутник в космос с частной ракетной площадки.

Ранее Япония стала пятой страной, которая успешно посадила свой модуль на поверхность луны. 19 января аппарат SLIM прилунился неподалеку кратера Сиори в восточной части кратера Кирилл. Полет занял около 4 месяцев из-за сложной траектории, которую использовали ради экономии топлива.