Ученые предложили перерабатывать остатки еды в электричество
Российские ученые предложили устанавливать в стране электростанции, работающие на биогазе, получаемом от расщепления органических отходов - остатков еды, растений и других.
Как отмечает Российский экологический оператор (РЭО), такие электростанции позволят людям сэкономить на оплате за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Разработки представили на научно-техническом совете РЭО.
"Докладчики имеют опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. При этом станции самоокупаемы за счет получения энергии от переработки, а также могут производить удобрения для сельского хозяйства", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Биогазовые станции распространены в Европе, там их установлено около 17тыс. На территории России таких станций нужно около 4 тыс.
Мощность одной биогазовой электростанции российского производства может достигать 130 тыс. тонн органики в год. Этого хватит, чтобы произвести за год 10,5 млн м[3] биогаза, 25,8 млн кВт электроэнергии, 26 млн кВт тепловой энергии или 120 тыс. м[3] удобрений.
"В целом развитие биогазовых установок оцениваем положительно, но нужно изучить опыт их использования и определить логистические цепочки поступления сырья на них, расширить возможности использования электроэнергии от них, проработать вопросы применения органических удобрений для повышения плодородия почв", - отметила исполнительный директор ассоциации "Ресурс" Валерия Гулимова.