Ученые предложили перерабатывать остатки еды в электричество

Российские ученые предложили устанавливать в стране электростанции, работающие на биогазе, получаемом от расщепления органических отходов - остатков еды, растений и других.

© «Российская газета»

Как отмечает Российский экологический оператор (РЭО), такие электростанции позволят людям сэкономить на оплате за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Разработки представили на научно-техническом совете РЭО.

"Докладчики имеют опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. При этом станции самоокупаемы за счет получения энергии от переработки, а также могут производить удобрения для сельского хозяйства", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Биогазовые станции распространены в Европе, там их установлено около 17тыс. На территории России таких станций нужно около 4 тыс.

Мощность одной биогазовой электростанции российского производства может достигать 130 тыс. тонн органики в год. Этого хватит, чтобы произвести за год 10,5 млн м[3] биогаза, 25,8 млн кВт электроэнергии, 26 млн кВт тепловой энергии или 120 тыс. м[3] удобрений.