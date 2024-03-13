Сможет ли нейросеть переводить язык собак и котов

Появляется все больше сообщений о том, что искусственный интеллект в ближайшее время сможет переводить язык домашних животных. Нейросети будут обучаться на их примере и в какой то мере переводить.

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"Не далеко то время, когда сотни миллионов людей смогут лучше общаться со своими кошками и собаками. Представляете себе, какие бюджеты этого рынка?" - задается вопросом один из телеграм-каналов. Утверждается, что ИИ будет при этом переводить не вообще с кошачьего на человеческий, а каждый ИИ будет персонально построен к персональному языку конкретного животного. То есть купили ИИ и заставили его несколько недель смотреть на кота, а потом будете его понимать. Насколько это реально?

- Давайте сразу определимся: словосочетание "язык животных" просто бессмысленно. Никакого отношения к тому, что мы понимаем, когда говорим о речи человека, не имеет, - считает завлабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, кандидат технических наук Михаил Криницкий. - У животных это какие-то звуковые и другие сигналы, которыми они пользуются в самых разных ситуациях. Сегодня известно три типа поведения: конкурентное, пищевое и брачные игры. Каждому соответствует какая-то сигнализация. Вот ее мы можем попытаться распознавать, а затем научить этому ИИ, который затем самостоятельно сможет справиться с подобной задачей.

Например, я общался со специалистами, которые пытаются интерпретировать поведение собак. Они говорят о целом комплексе сигналов - это звуки, "жесты", движения хвостом, взгляды. То есть существует прямая связь между эмоцией собаки и тем, как она визуально выражается. А раз так, то нейросеть сможет этому научиться, а затем сама по поведению собаки сказать, что она чувствует. Мы договорились провести такие исследования, но пока все это в самой начальной стадии.

Аналогичные работы планируем провести с учеными Института океанологии РАН, которые изучают поведение дельфинов. Цель - попытаться расшифровать издаваемые ими звуки как механизм их социального взаимодействия, подключив к этим работам системы ИИ.