Основатель OpenAI предсказал появление человекоподобного ИИ

AGI (общий искусственный интеллект) может стать реальностью уже через 5 лет.

Подобного прогноза придерживаются такие авторитетные эксперты в области ИИ, как Сэм Альтман (OpenAI) и Дженсен Хуанг (NVIDIA).

Существует несколько факторов, которые могут ускорить или замедлить развитие AGI:

Доступ к вычислительным мощностям. ИИ требует огромного количества энергии и вычислительных ресурсов.

Развитие алгоритмов. Не все эксперты согласны с тем, что масштабирование существующих нейросетей — это верный путь к AGI.

Этические и социальные вопросы. Возникновение AGI может привести к серьезным экономическим и социальным потрясениям.

При этом стоит отметить, что не все эксперты согласны с тем, что AGI станет реальностью так скоро. Некоторые считают, что на это потребуется гораздо больше времени.

Существует также риск того, что AGI может стать опасным для человечества. Некоторые эксперты, такие как Джеффри Хинтон, считают, что человекоподобный ИИ может уничтожить нашу цивилизацию.