Apple может отказаться от выпуска новых часов с продвинутым экраном

Apple лишилась еще одного поставщика компонентов для часов Apple Watch Ultra с экраном microLED, которые носят кодовое название Project W. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и генерального директора компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

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В заявлении, поданном 11 марта в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания Kulicke & Soffa сообщила, что один из ее «стратегических партнеров» отменил проект, связанный с рынком «передовых дисплеев». В связи с этим компания ожидает понести расходы в размере $130 млн.

Янг считает, что неназванным стратегическим партнером Kulicke & Soffa является Apple или ее подрядчик, а под «передовыми дисплеями» кроются матрицы microLED. Первым продуктом Apple c microLED должны были стать Apple Watch Ultra 2025 года.

Как пишет MacRumors, косвенно догадку Янга подтверждает то, что Kulicke & Soffa на самом деле занимается разработкой светодиодов для экранов. На сайте компании рекламируется «система переноса светодиодных кристаллов следующего поколения» для дисплеев microLED и miniLED с «беспрецедентной скоростью точностью».

Kulicke & Soffa является уже второй компанией, связанной с разработкой матриц microLED, которая за последний месяц прервала партнерство с Apple. До этого о неожиданной отмене заказов на microLED-матрицы от Apple сообщила фирма AMS-Osram.

Ссылаясь на эти и более ранние слухи, MacRumors предполагает, что Apple вовсе могла отказаться от выпуска часов с дисплеями нового типа вообще либо поставила проект на паузу.