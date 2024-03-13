Нейросеть Apple будет самостоятельно размещать рекламу в App Store

Apple совместно с группой рекламодателей начала тестирование нового инструмента, работающего на базе искусственного интеллекта.

Он сможет автоматически решать, в какой именно раздел App Store будет помещен тот или иной рекламный баннер, передает издание MacRumors.

Этот продукт позволяет рекламодателям указывать желаемую аудиторию, бюджет, географию рекламной кампании, стоимость показов баннеров и переходы по ссылкам.

Уточняется, что новый алгоритм станет частью более широких планов компании по преобразованию своих рекламных сервисов.

Ранее нейросеть помогла китайцам нарисовать мультсериал.