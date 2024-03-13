Нейросеть Apple будет самостоятельно размещать рекламу в App Store
Apple совместно с группой рекламодателей начала тестирование нового инструмента, работающего на базе искусственного интеллекта.
Он сможет автоматически решать, в какой именно раздел App Store будет помещен тот или иной рекламный баннер, передает издание MacRumors.
Этот продукт позволяет рекламодателям указывать желаемую аудиторию, бюджет, географию рекламной кампании, стоимость показов баннеров и переходы по ссылкам.
Уточняется, что новый алгоритм станет частью более широких планов компании по преобразованию своих рекламных сервисов.
Ранее нейросеть помогла китайцам нарисовать мультсериал.